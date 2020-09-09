ريال مدريد يكشف عن قميصه الثالث.. صور

ووفقًا للحساب الرسمي لريال مدريد عبر "تويتر"، فإن القميص المصمم من شركة "أديداس" العالمية، جاء باللون الأسود في اللون الوردي، وهو اللون الذي زين جميع قمصان الميرنجي في الموسم الجديد، حيث جاء القميص الثالث باللون الأبيض في الوردي، والثاني جاء باللون الوردي كاملًا.



ويستعد ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، لانطلاقة الليجا خلال الأيام القليلة المقبلة، ورحلة الحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي، في ظل الأزمة التي يعيشها غريمه التقليدي برشلونة.