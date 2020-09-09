الرياضة

شاهد.. شوبير يكشف عن مفاجآت فى قضية غرق طفل في نادي الزمالك

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عن مفاجآت بشأن مصرع طفل فى حمام سباحة نادي الزمالك.
وقال شوبير ، إنني مندهش من قرار تجميد عضوية أسرة الطفل المتوفى فى حمام سباحة نادي الزمالك ، ومن المفترض ان إدارة النادي تقف بجانبها فى الوقت الحالي بدلا من إيقاف عضويتها .
وأضاف ، أن النيابة قررت التحفظ علي جميع الكاميرات المخصصة لحمامات السباحة ، لافتا إلى أن النيابة أيضا استمعت لبعض الشهود .

وشدد شوبير ، علي أن احد الشهود ، قال فى النيابه ان الطفل كان يركض ويلعب مع شقيقه قبل غرقه فى حمام السباحة ، وتم نقل الطفل لمستشفي العجوزه لكنه كان متوفي  إكلينيكيا .

وتابع ، هناك اثنين من المسعفين محتجزين علي ذمة القضية .

وواصل ، أطالب بمعاقبة كل من تسبب  فى تلك الكارثه التي ادت الي وفاه الطفل  ، مضيفا ، ان كان من المفترض ان يكون تواجد عدد كبير من المسعفين طالما هناك 18 حمام سباحه داخل النادي .

اختتم أحمد شوبير، تصريحاته ، هل الموظفين المخصصين للحمامات السباحة كانوا فى اجتماع مع مرتضي منصور ؟ 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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