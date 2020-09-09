وشدد شوبير ، علي أن احد الشهود ، قال فى النيابه ان الطفل كان يركض ويلعب مع شقيقه قبل غرقه فى حمام السباحة ، وتم نقل الطفل لمستشفي العجوزه لكنه كان متوفي إكلينيكيا .
وتابع ، هناك اثنين من المسعفين محتجزين علي ذمة القضية .
وواصل ، أطالب بمعاقبة كل من تسبب فى تلك الكارثه التي ادت الي وفاه الطفل ، مضيفا ، ان كان من المفترض ان يكون تواجد عدد كبير من المسعفين طالما هناك 18 حمام سباحه داخل النادي .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شاهد.. شوبير يكشف عن مفاجآت فى قضية غرق طفل في نادي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.