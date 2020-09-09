مفاجأة في مران الأهلي الرئيسي استعدادًا للإسماعيلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وشهد المران مفاجأة مشاركة عمرو السولية في جزء من التدريب ليعلن بدء اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأجرى الفريق «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.

وكان الأهلي قد واصل انتصاراته أمس الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري ، ليحلق منفردا بقمة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن منافسات مسابقة الدوري.