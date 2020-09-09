نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز ينافس الأهلي على ضم أسامة جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي بيراميدز فى ضم العديد من النجوم والصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكشفت تقارير صحفية أن بيراميدز يُنافس بقوة النادى الأهلى على ضم مدافع فريق إنبي والمنتخب الأولمبي أسامة جلال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع أسامة جلال الذي تألق العام الماضي مع المنتخب الأولمبي وكان أحد العناصر الأساسية فى تشكيل الفراعنة الذي حققوا لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام وتأهلوا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وكانت تقارير صحفية أشارت ان رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي رحب بالتعاقد مع أسامة جلال لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية.