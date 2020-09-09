نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير تكشف مركز ميسي في تشكيلة برشلونة تحت قيادة كومان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن المركز الجديد الذي سيحتله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، مع رونالد كومان المدير الفني للفريق خلال الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي سيشارك مع برشلونة في مباراة ودية يوم السبت المقبل، خلال الظهور الأول لكومان مع البلوجرانا.

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وتابعت الصحيفة، أنا هناك مصادر داخل غرف ملابس برشلونة أكدت إن كومان سيعتمد على خطة 4-2-3-1.

وأشارت الصحيفة، أن ميسي سيشغل مركز الجناح الأيمن الوهمي، وسيبدأ بالتواجد جهة اليمين، ثم سيتحرك بحرية للأمام وفي العمق، مع تحريره من الأدوار الدفاعية.

ومن المقرر أن يعتمد كومان على عثمان ديمبلي أو أنسو فاتي أو فرانسيسكو ترينكاو، في مركز الجناح الأيسر.