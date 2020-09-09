نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يشارك في تدريب برشلونة لأول مرة منذ الأزمة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شارك ليونيل ميسي في التدريبات الجماعية للفريق برشلونة صباح اليوم الأربعاء للمرة الأولى بعد انتهاء أزمته مع الإدارة الكتالونية عقب تراجعه عن قرار الرحيلز
وأعلن ميسي الاستمرار في برشلونة في الموسم المقبل لسريان عقده الذي يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 700 مليون يورو.
ونشر حساب برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا من التدريبات الصباحية والتي ظهر خلالها ميسي مع باقي زملائه لويس سواريز وفيليب كوتينيو وفرينكي دي يونج.
ويستعد برشلونة لمباراة نادي أندورا الذي يمتلكه جيرارد بيكيه والتي تقام في إطار سلسلة اللقاءات الودية استعدادًا للموسم الجديد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميسي يشارك في تدريب برشلونة لأول مرة منذ الأزمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.