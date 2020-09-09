أهلي جدة يحسم قراره الأخير بشأن البلايلي

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أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة نادي أهلي جدة السعودي، قرارها الأخير، بشأن استمرار الجناح الدولي الجزائري يوسف البلايلي، خلال الموسم المقبل.
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن إدارة أهلي جدة قررت بيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وأوضحت، أن إدارة الفريق أبدت سخطها من تصرفات اللاعب وتغيبه عن مباريات الفريق عن عمد، بعد استئناف النشاط الكروي في المملكة، بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.
وقام البلايلي بالتغيب عن تدريبات ومباريات الفريق، رغم توفير لنادي لطائرة خاصة لنقل اللاعب.
وأشارت عدة وسائل إلام جزائرية، أن النادي الأهلي المصري يراقب وضعية البلايلي جيدا، حيث تجري إدارة الأهلي مفاوضات مع والد اللاعب، لإقناعة بالانتقال للأهلي.
وانتقل البلايلي لأهلي جدة مطلع الموسم قادماً من الترجي التونسي، مقابل 3 ملايين يورو، وخاض مع الفريق قبل التوقف 13 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 3.
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