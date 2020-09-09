الرياضة

أهلي جدة يحسم قراره الأخير بشأن البلايلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يحسم قراره الأخير بشأن البلايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة نادي أهلي جدة السعودي، قرارها الأخير، بشأن استمرار الجناح الدولي الجزائري يوسف البلايلي، خلال الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" ، فإن إدارة أهلي جدة قررت بيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت، أن إدارة الفريق أبدت سخطها من تصرفات اللاعب وتغيبه عن مباريات الفريق عن عمد، بعد استئناف النشاط الكروي في المملكة، بعد التوقف بسبب فيروس .

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وقام البلايلي بالتغيب عن تدريبات ومباريات الفريق، رغم توفير لنادي لطائرة خاصة لنقل اللاعب.

وأشارت عدة وسائل إلام جزائرية، أن النادي الأهلي المصري يراقب وضعية البلايلي جيدا، حيث تجري إدارة الأهلي مفاوضات مع والد اللاعب، لإقناعة بالانتقال للأهلي.

وانتقل البلايلي لأهلي جدة مطلع الموسم قادماً من الترجي التونسي، مقابل 3 ملايين يورو، وخاض مع الفريق قبل التوقف 13 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 3.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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