توقعات الجماهير لــ الأهلي والإسماعيلي.. الزمالك و سموحة.. شاهد

ينتظر الجماهير وعشاق كرة القدم الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز نظرا للمباريات الهامة المنتظرة في هذا الأسبوع ، حيث سيلاقي النادي الأهلي النادي الإسماعيلي ، بينما سيلعب الزمالك أمام سموحة

و قامت عدسة دوت الخليج باستطلاع آراء الجماهير حول توقعاتهم لنتائج تلك المباريات

وجاءت بعض التوقعات كالآتي :

حيث قال حسين عبدالله إن الإسماعيلي سيئ والأهلي سيئ ولكن الأهلي سوف يفوز بهدفين مقابل لا شيء ، بينما قال لأن الزمالك و سموحة سوف ينتهي بفوز الزمالك .

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وتوقع رامز سليم تعادل الإسماعيلي و الأهلي بدون أهداف ، و فوز سموحة علي الزمالك بهدف وحيد

بينما توقع جمال عمرو فوز الأهلي علي الإسماعيلي بفارق هدفين و فوز الزمالك علي سموحة نظرا لحالتة الفنية الغير عادية

وتوقع ابراهيم السيد فوز الأهلي علي الاسماعيلي بثلاثية و تعادل الزمالك و سموحة