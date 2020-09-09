الرياضة

توقعات الجماهير لــ الأهلي والإسماعيلي.. الزمالك و سموحة.. شاهد

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ينتظر الجماهير وعشاق كرة القدم الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز نظرا للمباريات الهامة المنتظرة في هذا الأسبوع ، حيث سيلاقي النادي الأهلي النادي الإسماعيلي ، بينما سيلعب الزمالك أمام سموحة 

و قامت عدسة دوت الخليج باستطلاع آراء الجماهير حول توقعاتهم لنتائج تلك المباريات 

وجاءت بعض التوقعات كالآتي : 

حيث قال حسين عبدالله إن الإسماعيلي سيئ والأهلي سيئ ولكن الأهلي سوف يفوز بهدفين مقابل لا شيء ، بينما قال لأن الزمالك و سموحة سوف ينتهي بفوز الزمالك .

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وتوقع رامز سليم  تعادل الإسماعيلي و الأهلي بدون أهداف ، و فوز سموحة علي الزمالك بهدف وحيد 

بينما توقع جمال عمرو فوز الأهلي علي الإسماعيلي بفارق هدفين و فوز الزمالك علي سموحة نظرا لحالتة الفنية الغير عادية 

وتوقع ابراهيم السيد فوز الأهلي علي الاسماعيلي بثلاثية و تعادل الزمالك و سموحة

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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