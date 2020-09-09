بيتي الإفريقي.. رسميا ريكاردو يعلن عودته للإسماعيلي

أعلن المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو، عودته للإسماعيلي، لقيادته خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمقال الفرنسي ديديه جوميز، بسبب سوء النتائج.

وكتب ريكاردو عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "عودة من جديد لبيتي الإفريقي.. يلا شباب".

وتلقى البرازيلي العديد من الرسائل والمباركات من جماهير الإسماعيلي علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ووصل ريكاردو برفقة موطنه ورودلڤو مايا مدرب الاحمال إلى الإسماعيلية تمهيدًا للتعاقد رسميًا لقيادة الدراويش.

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ومن المقرر أن يوقع البرازيلي هيرون ريكاردو،على عقود قيادة الدراويش لمدة عام ونصف.

وكان ريكادو قاد الإسماعيلي عام ٢٠٠٨، ثم عام ٢٠١٤، قبل أن يعود لقيادة الدراويش للمرة الثالثة في تاريخه.

يذكر أن الإسماعيلي سيواجه الاهلي الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام، ويدخل الإسماعيلي اللقاء محتلًا المركز العاشر برصيد ٣٠ نقطة بترتيب جدول المسابقة المحلي.