الرياضة

بسبب فرجاني ساسي.. شوبير يطالب بتطبيق الإيقاف والتجميد|شاهد

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كشف الاعلامي احمد شوبير نجم الاهلي السابق ، عن حقيقة تعمد فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك علي حصوله علي انذار ثالث فى مباراة طلائع الجيش .
وقال شوبير ، ان هناك بعض الاشخاص يرون انني متحامل علي لاعبي الزمالك هذا خطأ ، لو رأيت أى خطأ فى النادي الأهلي او أى ناد أخر سأتحدث فيه .
وشدد شوبير ، علي انه يجب ايقاف فرجاني ساسي الذي تعمد حصوله علي انذار ثالث ويجب ان يتم إيقافه وفقا للوائح .

وتابع ، ان القوانين واللوائح تنص علي ايقاف لاعب او مسئول بسبب سلوكه والتي يتضمن تلقيه بطاقة صفراء او حمراء فيها تعمد .

واختتم احمد شوبير ، تصريحاته ، يجب ان يتجمد مباراة واحدة علي الأقل وأطالب بتطبيق هذا القانون فى المستقبل حتي لو تم التغاضي فى واقعه فرجاني ساسي .
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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