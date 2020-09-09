بسبب فرجاني ساسي.. شوبير يطالب بتطبيق الإيقاف والتجميد|شاهد

كشف الاعلامي احمد شوبير نجم الاهلي السابق ، عن حقيقة تعمد فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك علي حصوله علي انذار ثالث فى مباراة طلائع الجيش .

وقال شوبير ، ان هناك بعض الاشخاص يرون انني متحامل علي لاعبي الزمالك هذا خطأ ، لو رأيت أى خطأ فى النادي الأهلي او أى ناد أخر سأتحدث فيه .

وشدد شوبير ، علي انه يجب ايقاف فرجاني ساسي الذي تعمد حصوله علي انذار ثالث ويجب ان يتم إيقافه وفقا للوائح .

وتابع ، ان القوانين واللوائح تنص علي ايقاف لاعب او مسئول بسبب سلوكه والتي يتضمن تلقيه بطاقة صفراء او حمراء فيها تعمد .