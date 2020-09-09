قرار عاجل من الكاف بشأن مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وسيواجه الزمالك نظيره سموحة غدا علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ26 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
ويواجه أيضا النادي الأهلي منافسه الإسماعيلي يوم الجمعة علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ26 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
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