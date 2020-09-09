قرار عاجل من الكاف بشأن مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وأكد شوبير ، علي ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" سوف يتخذ قرارا جديدا بشأن مصير دور نصف نهائي أفريقيا .

وشدد شوبير ، علي ان الكاف سيؤجل مباريات دوري أبطال أفريقيا بعيدا عن موافقه الأهلي علي التأجيل ورفض الزمالك ذلك القرار .

واختتم احمد شوبير ، تصريحاته، ان المغرب لها قوة داخل الاتحاد الافريقي وسوف يتم الاعلان عن التأجيل غدا .

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن قرارات جديدة بشأن تأجيل مباراتي الزمالك والاهلي فى دوري ابطال افريقيا.

وسيواجه الزمالك نظيره سموحة غدا علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ26 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

ويواجه أيضا النادي الأهلي منافسه الإسماعيلي يوم الجمعة علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ26 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.