الرياضة

قرار عاجل من الكاف بشأن مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن قرارات جديدة بشأن تأجيل مباراتي الزمالك والاهلي فى دوري ابطال افريقيا.
وأكد شوبير ، علي ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" سوف يتخذ قرارا جديدا بشأن مصير دور نصف نهائي أفريقيا .
وشدد شوبير ، علي ان الكاف سيؤجل مباريات دوري أبطال أفريقيا بعيدا عن موافقه الأهلي علي التأجيل ورفض الزمالك ذلك القرار .
واختتم احمد شوبير ، تصريحاته، ان المغرب لها قوة داخل الاتحاد الافريقي وسوف يتم الاعلان عن التأجيل غدا .

وسيواجه الزمالك نظيره سموحة غدا علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ26 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

ويواجه أيضا النادي الأهلي منافسه الإسماعيلي يوم الجمعة علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ26 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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