جمال العاصي: الدرجة الثانية في اسبانيا اقوى من دوريات بأوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا أن الدرجة التانية في إسبانيا وإنجلترا أقوى من دوريات الممتاز من دول كتير في أوروبا.
وقال العاصي في تصريحاته لبرنامج الماتش:" واجهت صعوبات في البداية بإسبانيا بسبب عدم ايجادة اللغة الاسبانية بالإضافة أن الماريا كان ينافس على الهبوط في المواسم الماضية".
وتابع أن الماريا في البداية لم يعقد فترة إعداد بسبب التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم الفريق والمنافسة على الصعود.
وأضاف أن حتى الأسبوع السادس الفريق كان يسير بشكل جيد وحقق نتائج مميزة مؤكدا أن خطة الإدارة كانت الصعود للممتاز بعد السنة الثالثة .
واختتم أن الفريق كان يمتلك 19 لاعب تحت 24 سنة وكان معدل الاعمار قليل .. وهدفنا التأهل للدوري الممتاز في الموسم القادم بعدما كنا قريبين في الموسم الحالي.
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