نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح في انتظار رقم تاريخي مع ليفربول في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينتظر النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، إنجاز تاريخي جديد فور انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.
ويطمح صلاح في احراز الهدف رقم 100 مع ليفربول، حيث سجل المصري 94 هدفا منذ انضمامه عام 2017 خلال 153 مباراة.
ووفقًا لموقع ليفربول الرسمي، أن تمكن 16 لاعبا من تحقيق إنجاز تسجيل الـ100 هدف مع الريدز، وكان آخرهم ستيفين جيرارد، الذي وصل لهذا الرقم في عام 2008.
عقب تسجيله 44 ثم 27 ثم 23 هدفا في ثلاثة مواسم متتالية على الترتيب، يبدو صلاح قريبا للغاية من الانضمام لنادي المائة.
جدير بالذكر أن الأقرب لمحمد صلاح من لاعبي ليفربول الحاليين، هو الثنائي روبيرتو فيرمينو برصيد 78 هدفا والسنغالي وساديو ماني برصيد 81 هدفا.
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