نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على توجيه ضربة رمضان صبحي نجم الفريق السابق والمنتقل حديثًا إلى بيراميدز سبورت، بالانتقالات الصيفية.

ويدرس مجلس إدارة المارد الأحمر، حرمان رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز الذي انضم له رسميًا من مكافأة بطولة الدوري للموسم الجاري.

ويرفض مجلس الأهلي، منح اللاعب مكافأة الفوز بالدوري العام، بسبب عدم مشاركته في عدد كبير من المباريات خلال المسابقة.

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كما يأتي قرار الإدارة، بسبب الإصابات الكثيرة التي تعرض لها رمضان صبحي طوال الموسم، وهو ما جعله يغيب عن أهم المباريات.

وبات الأهلي على بعد 8 نقاط من التتويج رسميًا ببطولة الدوري المصري، حيث يحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب أندية الدوري الممتاز، برصيد 68 نقطة.

وكان بيراميدز سبورت، أعلن مساء أمس الإثنين، التعاقد رسميًا مع رمضان صبحي، لمدة 5 سنوات حتى 2025، قادمًا من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.