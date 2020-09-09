نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشيخ يوافق على تمديد عقده مع الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أبدى مسئولو النادي الأهلي رغبتهم في تمديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد الشيخ، خلال الفترة المقبلة، في ظل تواجده ضمن العناصر الأساسية للمدير الفني السويسري رينيه فايلر.
وقوبلت هذه الرغبة بالموافقة من أحمد الشيخ، بعدما اجتمع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، معه، خلال الساعات القليلة الماضية.
الشيخ رحب بشكل كبير بالبقاء لأطول فترة في القلعة الحمراء، بعد رغبة جهاز الكرة، حيث أبلغ مدير الكرة بأنه تحت أمر النادي.
جدير بالذكر أن عقد الشيخ ينتهي مع الأهلى بنهاية الموسم المقبل، ويسعى الأحمر لحسم تجديد عقده مع الفريق مبكرًا، لتحصينه من العروض.
يشار إلى أن أحمد الشيخ ظهر خلال الفترة الأخيرة بشكل لافت مع الأهلي، وشارك في الموسم الحالي، في 20 لقاء وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.
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