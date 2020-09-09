كريستيانو رونالدو يهدي يوفنتوس صفقة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالي بزملائه الجدد في صفوف السيدة العجوز عقب مشاركته في فوز البرتغال على السويد بهدفين نظيفين في مباراة شارك فيها ضده زميله الجديد ديان كولوسيفسكي.
وقال الدون في تصريحاته لقناة "TV4" السويدية: "أرى في كولوسيفسكي إمكانات كبيرة وموهبة رائعة.. أنا مقتنع أن ديان سيبذل قصارى جهده وسيساعدنا للقيام بأشياء رائعة في يوفنتوس، لقد استمتعت حقًا بمشاهدته يلعب في المباراة لأنني لم أكن أعرفه جيدًا، لكني تابعته واكتشفت لاعبًا رائعًا وأتمنى أن نسجل العديد من الأهداف معًا في يوفنتوس".
وتعاقد يوفنتوس مع كولوسيفسكي من أتالانتا، في يناير الماضي، بينما قضى اللاعب الأشهر الـ 6 الماضية معارا إلى بارما.
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