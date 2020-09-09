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أحمد جودة - القاهرة - يضع كريستيانو رونالدو نصب عينيه رقم علي دائي القياسي في الأهداف الدولية البالغ 109 أهداف، بعد ثنائيته في فوز البرتغال 2-1 على السويد في دوري الأمم الأوروبية، ليصل إلى 101 هدف مع منتخب بلاده.

قال رونالدو: "نجحت في تجاوز 100 هدف، والآن أسعى للرقم القياسي، خطوة بخطوة، لست مهووساً بهذا الأمر، لكن الأرقام القياسية تأتي بطريقة طبيعية".

وأضاف: "عندما تعرضت لمشكلة في أصبع القدم كنت أدرك أن بوسعي التعافي للمشاركة في المباراة الثانية، أحب أن أكون هنا مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدرب والجهاز الفني، وكنت أعلم أنهم سيلعبون جيداً في المباراة الأولى، لأن تشكيلتنا جيدة ولا يوجد أي لاعب لا يمكن تعويضه".