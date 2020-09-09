مصدر يحسم الجدل.. لوائح الفيفا تنتصر على خماسية الجبلاية والأولمبية

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مصير الصراع الدائر بين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا واللجنة الأولمبية المصرية بشأن انتخابات الجبلاية القادمة. كان الفيفا أرسل خطابا للجبلاية بضرورة إجراء الانتخابات قبل ٣٠ نوفمبر وهدد فى خطابه اذا لم يتم تحديد موعد سيتم اتخاذ إجراء. فيما هددت اللجنة الأوليمبية ببطلن الانتخابات حال اجراؤها خلال شهر نوفمبر القادم ويتم الطعن عليها وفقا لقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧. قال المصدر ذاته أن لوائح وقوانين الفيفا هى التي سيتم تنفيذها فى نهاية أزمة انتخابات مجلس ادارة الجبلاية المقبلة. Advertisements أشار إلى أن الفيفا سوف يعتمد إجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية لمدة ٤ سنوات ولن يعترف بالانتهاء من تصنيف الأندية نهاية الموسم مثلما تردد اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب. شدد على أن الفيفا يمكنه اتخاذ قرار بالإطاحة باللجنة الخماسية المؤقتة فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم بإجراء انتخابات قبل نهاية شهر نوفمبر القادم. يذكر ان اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أرسلت الى الفيفا رفضا لإجراء انتخابات مجلس ادارة للجبلاية القادمة قبل ٣٠ نوفمبر استنادا إلى قانون الرياضة وتمسك اللجنة الأوليمبية بموقفها.

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