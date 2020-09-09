أعلن الإعلامي خالد الغندور عن موعد عودة برنامجه علي شاشة قناة الزمالك الرسمية .
وكتبت " خالد الغندور " من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " انتظروني ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم والعودة مرة أخرى لبرنامج زملكاوي " .
وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: أطمئن جماهير الزمالك، ستشاهدون قناة جديدة خلال هذا الشهر، وخالد الغندور عائد من جديد وربنا يهديه.
وواصل: «إلى المأجورين الذي ادعوا أنني ممنوع من إجراء مداخلات على قناة الزمالك، لازلت موجودًا ولم يمنعني أحد، ولكن كان لدي بعض التحفظات على القناة»..
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خالد الغندور يعلن موعد عودته لبرنامج زملكاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.