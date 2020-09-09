الرياضة

فايلر يُفاجي كهربا بقرار سعيد

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أحمد جودة - القاهرة - وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، ضمن حساباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، بالدوري العام.

ويدرس فايلر ضم كهربا لقائمة الأهلي أمام الإسماعيلي، من أجل الاستفادة من قدراته وإمكانياته الفنية، عقب نهاية إيقافه مؤخرًا.

وأنه كهربا، فترة العقوبة الموقعة عليه من الاتحاد المصري لكرة القدم، بالايقاف لمدة 10 مباريات، على خلفية أحداث مباراة الأهلي والزمالك، بالسوبر المصري في الإمارات.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي، مساء بعد غدٍ الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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