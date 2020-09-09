نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يُفاجي كهربا بقرار سعيد في المقال التالي
ويدرس فايلر ضم كهربا لقائمة الأهلي أمام الإسماعيلي، من أجل الاستفادة من قدراته وإمكانياته الفنية، عقب نهاية إيقافه مؤخرًا.
وأنه كهربا، فترة العقوبة الموقعة عليه من الاتحاد المصري لكرة القدم، بالايقاف لمدة 10 مباريات، على خلفية أحداث مباراة الأهلي والزمالك، بالسوبر المصري في الإمارات.
ويستضيف النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي، مساء بعد غدٍ الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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