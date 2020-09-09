نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخماسية تتعهد لرئيس الكاف بإنهاء الدوري مبكرًا بعد تأجيل مباريات إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر باللجنة الخماسية، عن تفاصيل الجلسة التي عقدتها اللجنة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بأحد الفنادق أمس ودعوة عشاء لمناقشة تفاصيل طلبات الاتحاد المصري في هذه المرحلة.

أوضح المصدر أن اللجنة أكدت لأحمد أحمد أن قرار تأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لشهر أكتوبر المقبل، سيساعد الاتحاد المصري على إنهاء الدوري الممتاز قبل الموعدالمعلن من الاتحاد الافريقي لتحديد الانديه الاربعه المشاركه في بطولتي دوري الابطال والكونفدراليه وهو ٢٠ اكتوبر.

المصدر شدد على أن اللجنة أكدت أن قرار الكاف سيجعل الاتحاد يستغل فترة سبتمبر وبداية أكتوبر ويخوض باقي مباريات الدوري في الموعد المحدد ليتم إرسال أسماء المشاركين قاريا قبل غلق الباب في ٢٠ أكتوبر.

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وخلال الجلسة أخطر أحمد أحمد أعضاء اللجنة الخماسية التي حضرت بكامل أعضائها، أنه سيتم تأجيل المباريات في البطولتين دعما للاتحاد المصري منتظرا إنهاء الدوري في الموعد.

وتم الاتفاق على أن يعلن الاتحاد الأفريقي تعديل مواعيد مبارياته بحيث تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يومي ١٦ و١٧ أكتوبر، فيما سيكون الإياب يومي ٢٣ و٢٤ أكتوبر، وسيجرى النهائي يوم ٦ نوفمبر المقبل.

وفي المقابل ستجرى مباريات نصف نهائي الكونفدرالية يوم ١٩ أكتوبر على أن يكون النهائي يوم ٢٦ من نفس الشهر.