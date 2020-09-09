نجم الأهلي يعود لحسابات فايلر

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ويرغب فايلر، في إعادة محمد مجدي قفشة للتشكيل الأساسي بعد جلوسه على دكة البدلاء مؤخرًا، من أجل الاستفادة من قدراته خلال اللقاء المرتقب.
ويأتي ذلك في ظل، اقتراب فايلر من استبعاد الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، وإعادته إلى دكة البدلاء بسبب أدائه المتراجع مؤخرًا.
ويلتقي الأهلي نظيره الإسماعيلي، مساء بعد غدٍ الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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