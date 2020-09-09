الرياضة

نجم الأهلي يعود لحسابات فايلر

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إعادة نجم الفريق للتشكيل الأساسي، أمام الإسماعيلي، بالدوري العام.

ويرغب فايلر، في إعادة محمد مجدي قفشة للتشكيل الأساسي بعد جلوسه على دكة البدلاء مؤخرًا، من أجل الاستفادة من قدراته خلال اللقاء المرتقب.

ويأتي ذلك في ظل، اقتراب فايلر من استبعاد الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، وإعادته إلى دكة البدلاء بسبب أدائه المتراجع مؤخرًا.

ويلتقي الأهلي نظيره الإسماعيلي، مساء بعد غدٍ الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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