نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامافينجا يدون اسمه في سجل شباب المنتخب الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أن أبقى على مقاعد البدلاء في مباراة السبت ضد السويد (1-صفر)، حصل إدواردو كامافينجا الثلاثاء على فرصته لكي يصبح أصغر لاعب يدافع عن ألوان المنتخب الفرنسي منذ 96 عاما، وذلك عندما دخل في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها "الديوك" على كرواتيا 4-2 في دوري الأمم الأوروبية.

ودخل لاعب وسط رين البالغ من العمر 17 عاما و303 ايام في الدقيقة 63 من مباراة الأمس التي شكلت إعادة لنهائي مونديال روسيا 2018 حين توجت فرنسا باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخها، بدلا من نجولو كانتي، ما جعل لاعب الوسط المولود في أنجولا لأبوين من الكونجو أصغر من يرتدي قميص المنتخب منذ موريس جاستيجيه الذي كان يبلغ 17 عاما و128 يوما في 8 يناير 1914 حين شارك ضد لوكسمبورج.

وبات كامافينجا الذي انتقل إلى فرنسا حين كان في الثانية من عمره وحصل على الجنسية في نوفمبر الماضي، ثالث أصغر لاعب في تاريخ المنتخب بعد جوليان فيربروج الذي لعب لفرنسا عام 1906 حين كان يبلغ 16 عاما و10 أشهر، وجاستيجيه، ما جعله "سعيدا وفخورا بعائلتي وكل الشعب الفرنسي".

وتابع "لقد لعبت في كثير من الأحيان ضد لاعبين أكبر سنا وأعتقد أن ذلك سمح لي بقدر معين من النضج".

ولعب الحظ الى جانب كامافينجا الذي لم يكن ليحصل على فرصته الثلاثاء على "ستاد دو فرانس" في ضواحي باريس لولا غياب لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأقر مدرب فرنسا ديدييه ديشامب أنه "قد يكون الوقت مبكرا (على مشاركة كامافينجا مع المنتخب)، لكن لديه إمكانات ستقوده عاجلا أم آجلا ليكون جزءا من هذا الفريق".

وحتى أن مهاجم باريس سان جرمان ونجم المنتخب كيليان مبابي الذي غاب عن لقاء الثلاثاء بسبب إصابته أيضا بفيروس "كوفيد-19"، لم يحصل على فرصته مع "الديوك" بهذا العمر المبكر إذ خاض مباراته الأولى في 25 مارس 2017 ضد لوكسمبورج في تصفيات مونديال 2018 حين كان يبلغ 18 عاما و6 أشهر و5 أيام.

وكان كامافينجا سعيدا بالطريقة التي عومل بها في المنتخب، موضحا "لقد استقبلوني بشكل جيد، جعلوني مرتاحا وسارت الأمور بشكل جيد".

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- "تألق في الملعب والحياة على السواء" -

خاض كامافينجا مباراته الأولى في الدوري الفرنسي حين كان يبلغ 16 عاما و4 أشهر، ثم سجل هدفه الأول بعد ثمانية أشهر تزامنا مع مشاركته قاريا في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

صعوده كرويا كان أسرع بالتأكيد من إجراءات حصوله على الجنسية الفرنسية التي نالها أخيرا بعد طول انتظار في نوفمبر 2019.

الشاب صاحب الشعر المضفر والابتسامة العريضة يثير الإعجاب بنضجه في الملعب، وهو بدأ يجذب انتباه الفرق الأوروبية الكبرى.

تحدث مدرب رين جوليان ستيفان قبل أيام عن لاعبه الشاب، قائلا "إنه قوي التسديد، مقلق ومربك (للخصم). لديه هذه الصفات على مستوى مرتفع جدا. ما يحدث له رائع".

بالنسبة لمدرب منتخب شباب فرنسا سيلفان ريبول الذي حصل على فرصة واحدة لتقييم الشاب خلال تجمع لفريقه، فإن "الشيء الجيد في إدواردو هو أنه يتألق في الملعب والحياة على السواء" بحسب ما أفاد وكالة الأنباء الفرنسية، مشيدا بـ"تواضع" و"بهجة الحياة" عند اللاعب.

وبدوره، كشف قائد أبطال العالم وحارس عرينه هوجو لوريس أنه "في الحافلة أو على المائدة، ينتظر الجميع ليجلسوا قبل أن يأخذ مكانه في المقعد الشاغر".

لدى وصوله الى المعسكر في كليرفونتين، حصل كامافينجا على شرف أن يستقر في غرفة مثاله الأعلى بول بوجبا، لكنه لم يكتف بذلك بل حمل على ظهره في مباراة الثلاثاء الرقم 6 الخاص بنجم يونايتد في ظل غيابه عن "الديوك".

الآن، وعلى الرغم أنه ما زال يعيش حياة طفل في منزل والديه، سيكون الهدف التالي لكامافينجا دخول عالم الكبار لكن من دون حرق المراحل، أقله حتى الاحتفال بميلاده الثامن عشر في 10 نوفمبر المقبل.