لمناقشة معسكرات VAR.. لجنة الحكام كاملة العدد فى اجتماع الأسبوع المقبل

تعقد الاسبوع القادم لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد اجتماعها الأول عقب اعتماد التشكيل الرسمي من قبل اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني. واعتمدت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تشكيل لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية واللجنة الفنية لإدارة شؤون التحكيم حتى نهاية الموسم الجارى. كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن الإبقاء على وجيه احمد رءيسا للجنة الحكام عقب تقديم جمال الغندور استقالته من منصبه. ومن المقرر أن تناقش لجنة الحكام الملفات الخاصة بشؤون التحكيم والنهوض بمستوى قضاة الملاعب إلى جانب معسكرات التدريب لحكام الساحة و المساعدين وال var. Advertisements يذكر ان تشكيل لجنة الحكام الجديد جاء على النحو التالي.. وجيه احمد رئيسا للجنة الحكام وايضا رئيسا للجنة الفنية والدكتور عزب حجاج مديرا للجنة. فيما جاءت عضوية لجنة الحكام المعاونة ونظيرتها الفنية على النحو التالي.. جمال صدقي ومحمد فاروق وايمن دجيش وفهيم عمر ومجدى رزق وسيد مراد وحمدى القاضى ومهند دبا. ويعتبر عميد الحكام أيمن دجيش الوجه الجديد فى اللجنة الرئيسية بالجبلاية حيث لم يسبق له الانضمام إلى اللجنة فيما تولى بقية الأعضاء عضوية لجنة الحكام العديد من المرات فى وقت سابق.

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