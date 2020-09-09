فى أول توقف للدورى.. لجنة الحكام تقيم معسكرا لمنح ٢٥ مساعدا رخصة var

علم دوت الخليج من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن لجنة الحكام الرئيسية برئاسة وجيه احمد سوف تدفع ب ٢٥ حكما مساعدا فى معسكر حكام تقنية الفيديو المعروفة ب var.

واعتمدت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تشكيل لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية واللجنة الفنية لإدارة شؤون التحكيم حتى نهاية الموسم الجارى.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن الإبقاء على وجيه احمد رئيسا للجنة الحكام عقب تقديم جمال الغندور استقالته من منصبه.

قال المصدر ذاته أن لجنة الحكام سوف تقيم معسكرا تدريبيا فى اول توقف للدورى الممتاز للحكام من أجل منح ٢٥ مساعدا رخصة ال var تمهيدا للاستعانة بهم فى المسابقة المحلية.

Advertisements

يذكر ان تشكيل لجنة الحكام الجديد جاء على النحو التالي..

وجيه احمد رئيسا للجنة الحكام وايضا رءيسا للجنة الفنية والدكتور عزب حجاج مديرا للجنة.

فيما جاءت عضوية لجنة الحكام المعاونة ونظيرتها الفنية على النحو التالي.. جمال صدقي ومحمد فاروق وايمن دجيش وفهيم عمر ومجدى رزق وسيد مراد وحمدى القاضى ومهند دبا.

ويعتبر عميد الحكام أيمن دجيش الوجه الجديد فى اللجنة الرئيسية بالجبلاية حيث لم يسبق له الانضمام إلى اللجنة فيما تولى بقية الأعضاء عضوية لجنة الحكام العديد من المرات فى وقت سابق.