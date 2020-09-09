عيد ميلاد سعيد لأسطورتنا .. نادي الزمالك يهنئ أبو رجيلة بعيد ميلاده

هنأ نادي الزمالك الكابتن الكبير محمود أبو رجيلة، نجم وقائد الزمالك الأسبق، الذى يحتفل بعيد ميلاده الـ79 اليوم.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر تويتر : " عيد ميلاد سعيد لأسطورتنا محمود أبو رجيلة، كل عام وأنت بخير " .

ويحتفل محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك السابق، اليوم بعيد ميلاده الـ 79 ، حيث إنه من مواليد 9 سبتمبر عام 1941، ويعد أبو رجيله من أبرز نجوم القلعة البيضاء التى حفرت اسمها بقوة فى قلوب الزملكاوية بمختلف الأجيال لما حققه من بطولات خلال مسيرته الكروية والتدريبية داخل المستطيل الأخضر.