عيد ميلاد سعيد لأسطورتنا .. نادي الزمالك يهنئ أبو رجيلة بعيد ميلاده

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر تويتر : " عيد ميلاد سعيد لأسطورتنا محمود أبو رجيلة، كل عام وأنت بخير " .
ويحتفل محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك السابق، اليوم بعيد ميلاده الـ 79 ، حيث إنه من مواليد 9 سبتمبر عام 1941، ويعد أبو رجيله من أبرز نجوم القلعة البيضاء التى حفرت اسمها بقوة فى قلوب الزملكاوية بمختلف الأجيال لما حققه من بطولات خلال مسيرته الكروية والتدريبية داخل المستطيل الأخضر.
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