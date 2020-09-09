الرياضة

الزمالك يتوجه إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق

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توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسكندرية، منذ قليل، للانتظام في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء سموحة المقرر له غد، الخميس، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب برج العرب.

يأتي ذلك بناءً على طلب الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق، على أن يلقي المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين بعد التدريب.

وكان اللاعبون المستبعدون من قائمة الفريق لخوض مباراة سموحة خاضوا تدريبهم في التاسعة صباح اليوم على ملعب النادي قبل تحرك الفريق إلى الإسكندرية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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