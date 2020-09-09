الزمالك يتوجه إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق

توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسكندرية، منذ قليل، للانتظام في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء سموحة المقرر له غد، الخميس، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب برج العرب.
يأتي ذلك بناءً على طلب الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق، على أن يلقي المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين بعد التدريب.
وكان اللاعبون المستبعدون من قائمة الفريق لخوض مباراة سموحة خاضوا تدريبهم في التاسعة صباح اليوم على ملعب النادي قبل تحرك الفريق إلى الإسكندرية.
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