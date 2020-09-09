وقال مرتضي منصور، ان هناك بعض الأشخاص يقدمون بلاغات وبيانات، وأنا أحصد البطولات.
وتابع ، كلها شهرين وسيعود عمرو الجنايني يأخذ مني تذاكر المباريات ، ومحمد فضل هيرجع لحجمه الطبيعي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مرتضي منصور بعد تغريمه: هى إدارة الأهلي ملائكة.. ومسيرك يا جنايني ترجع تشحت مني تذاكر.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.