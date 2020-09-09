شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما حادا علي اللجنة الخماسية بشأن تغريمه من جانب اللجنة الخماسية المؤقتة. وقال مرتضي منصور، ان هناك بعض الأشخاص يقدمون بلاغات وبيانات، وأنا أحصد البطولات. ووجه مرتضي منصور رساله لـ عمرو الجنايني ولجنة الانضباط ، وصرح، " هل مجلس ادارة النادي الأهلي كلهم ملايكة ومبيغلطوش ولا غلطة لا اومال مين اللي بيغلط مرتضي والناس بتوعه". وتابع ، كلها شهرين وسيعود عمرو الجنايني يأخذ مني تذاكر المباريات ، ومحمد فضل هيرجع لحجمه الطبيعي. واختتم مرتضي منصور ، تصريحاته، عندما اترك رئاسه نادي الزمالك ساعود أقوي محامي فى الوطن العربي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مرتضي منصور بعد تغريمه: هى إدارة الأهلي ملائكة.. ومسيرك يا جنايني ترجع تشحت مني تذاكر.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.