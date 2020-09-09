نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام عيد يكثف البرنامج الزمنى لتجهيز صفوف لافيينا للموسم الجديد في المقال التالي
وقرر عصام عيد، المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى لافيينا الرياضي، تكثيف البرنامج الزمنى للفريق لدعم الصفوف باللاعبين المتميزين، وذلك عن طريق الاختبارات التى تجري بصورة أسبوعية، بجانب ضم العناصر المميزة من الفرق الأخرى .
ويبدأ الفريق الكروى الاول تدريباته الجدية 12 سبتمبر الجارى على أن تبدأ فرق قطاع الناشئين 19 سبتمبر .
ومن المتوقع قيام مسوؤلى لافيينا بالاعلان عن الثنائى المنضم لصفوف الجهاز الفنى للفريق الاول، وقطاع الناشئين عقب اعتذار الثنائى نبيل شعبان ومحمد مسعود عن استكمال المهمة .
وكان مجلس إدارة نادى لاڤيينا، برئاسة محمود الاسيوطي، قد أعلن عن، تعيين عماد شاكر، مديرا لقطاع الناشئين بنادى لاڤيينا، بجانب اسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين بالنادى لعصام عيد المدير الفني للفريق الأول .
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