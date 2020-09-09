نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة السادسة والعشرين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الدوري المصري الممتاز، نشاطه غداً الخميس 10 سبتمبر، من الجولة 26، بإقامة 4 مباريات.
ويلتقي يوم الخميس، بيراميدز وضيفه المصري، والمقاولون العرب أمام حرس الحدود، الإنتاج الحربي ضد أسوان، الزمالك مع مضيفه سموحة.
وتستأنف اللقاءات يوم الجمعة 11 سبتمبر، بأربعة مباريات أخري، حيث يلتقي نادي مصر ضد الإتحاد السكندري، وطنطا أمام ضيفه مصر المقاصة، وطلائع الجيش ضد ضيفه الجونة، والأهلي مع ضيفه الإسماعيلي.
وتختتم لقءات الجولة يوم السبت 12 سبتمبر، بلقاء إنبي ووادي دجلة، ويصبح ترتيب الدوري المصري قبل بداية الجولة 26 كالتالي:
1- الأهلي 68 نقطة.
2- الزمالك 51 نقطة.
3- بيراميدز 45 نقطة.
4- المقاولون العرب 44 نقطة.
5- الإتحاد السكندري 35 نقطة.
6- سموحة 32 نقطة.
7- إنبي 32 نقطة.
8- مصر المقاصة 30 نقطة.
9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
10- الإسماعيلي 30 نقطة.
11- الجونة 28 نقطة.
12- وداي دجلة 27 نقطة.
13- حرس الحدود 26 نقطة.
14- طلائع الجيش 26 نقطة.
15- أسوان 25 نقطة.
16- المصري 22 نقطة.
17- نادي مصر 18 نقطة.
18- طنطا 17 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة السادسة والعشرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.