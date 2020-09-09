الرياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة السادسة والعشرين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة السادسة والعشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الدوري المصري الممتاز، نشاطه غداً الخميس 10 سبتمبر، من الجولة 26، بإقامة 4 مباريات.

ويلتقي يوم الخميس، بيراميدز وضيفه المصري، والمقاولون العرب أمام حرس الحدود، الإنتاج الحربي ضد أسوان، الزمالك مع مضيفه سموحة.

وتستأنف اللقاءات يوم الجمعة 11 سبتمبر، بأربعة مباريات أخري، حيث يلتقي نادي مصر ضد الإتحاد السكندري، وطنطا أمام ضيفه مصر المقاصة، وطلائع الجيش ضد ضيفه الجونة، والأهلي مع ضيفه الإسماعيلي.

وتختتم لقءات الجولة يوم السبت 12 سبتمبر، بلقاء إنبي ووادي دجلة، ويصبح ترتيب الدوري المصري قبل بداية الجولة 26 كالتالي:

1- الأهلي 68 نقطة.

2- الزمالك 51 نقطة.

3- بيراميدز 45 نقطة.

4- المقاولون العرب 44 نقطة.

5- الإتحاد السكندري 35 نقطة.

6- سموحة 32 نقطة.

7- إنبي 32 نقطة.

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8- مصر المقاصة 30 نقطة.

9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.

10- الإسماعيلي 30 نقطة.

11- الجونة 28 نقطة.

12- وداي دجلة 27 نقطة.

13- حرس الحدود 26 نقطة.

14- طلائع الجيش 26 نقطة.

15- أسوان 25 نقطة.

16- المصري 22 نقطة.

17- نادي مصر 18 نقطة.

18- طنطا 17 نقطة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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