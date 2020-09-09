الرياضة

العاصي يكشف حقيقة شراء مصر المقاصة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العاصي يكشف حقيقة شراء مصر المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت في الفترة الأخيرة  تقارير صحفية أشارت لرغبة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ومالك نادي ألميريا في شراء نادي مصر المقاصة عقب نهاية الموسم الجاري وتكرار تجربته مع نادي بيراميدز.

ونفى محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني ما تردد عن نية تركي آل الشيخ في العودة للاستثمار بأي نادي مصري.

وقال محمد العاصي في مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش: "لا صحة لما تردد مؤخرا حول رغبتنا في الاستثمار بأي من الأندية المصرية خلال الفترة القادمة".

وتابع: رهدفنا هو الصعود بألميريا للدوري الممتاز الإسباني في الموسم القادم بعدما كان الفريق قاب قوسين من تحقيق ذلك في الموسم المنقضي.".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر العاصي يكشف حقيقة شراء مصر المقاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا