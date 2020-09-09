دي بروين لاعب العام في إنجلترا

حصل البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي البالغ 29 عاما امس الثلاثاء، على جائزة لاعب العام في تصويت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا.

وسجل دي بروين 13 هدفا في الدوري الممتاز "البريميرليغ" الموسم الماضي، وعادل الدولي البلجيكي أيضا الرقم القياسي للدوري بصناعة 20 هدفا مما ساعده على أن يصبح أول لاعب من مانشستر سيتي يفوز بالجائزة.



كما تم اختيار دي بروين ضمن التشكيلة المثالية للعام والتي هيمن عليها ليفربول بخمسة لاعبين وهم ثلاثي الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان ديك وأندرو روبرتسون ولاعب الوسط جوردان هندرسون والمهاجم ساديو ماني.



وحصل أرنولد ظهير ليفربول البالغ من العمر 21 عاما على جائزة أفضل لاعب شاب بسبب عروضه الرائعة في الجانب الأيمن حيث نال إشادة واسعة بعد أن سجل أربعة أهداف وصنع 13 ليحتل المركز الثاني خلف دي بروين.



وتفوقت بيثاني إنجلاند على ثلاث زميلات لها في تشيلسي وكذلك على فيفياني ميديما لاعبة أرسنال لتفوز بجائزة أفضل لاعبة بعد أن سجلت 14 هدفا في 15 مباراة لتساعد الفريق اللندني على الفوز باللقب.



وحصلت لورين هيمب لاعبة السيتي البالغة من العمر 20 عاما على جائزة أفضل لاعبة شابة للمرة الثانية في مسيرتها بعد أن سجلت أربعة أهداف في 12 مباراة لعبت فيها بالتشكيلة الأساسية.



ونال ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد جائزة تقدير خاصة من رابطة المحترفين بسبب حملته الناجحة لتوفير وجبات غذائية لطلاب المدارس خلال العطلة الصيفية في بريطانيا.

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وفيما يلي فريق العام:

- في حراسة المرمى: نيك بوب (بيرنلي)

- في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان ديك وأندرو روبرتسون (كلهم من ليفربول)، تشالار سويونجو (ليستر سيتي).

- في خط الدفاع: كيفن دي بروين وديفيد سيلفا (ثنائي مانشستر سيتي)، جوردان هندرسون (ليفربول).

في خط الهجوم: بيير إيمريك أوباميانغ (أرسنال)، جيمي فاردي (ليستر سيتي)، ساديو ماني (ليفربول).



وخلت جوائز لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا هذا الموسم من اسم المصري محمد صلاح نجم "الريدز" الذي حقق لقب هداف "البريميرليغ" موسمي 2017-2018 و2018-2019 وحصد خلالهما العديد من الجوائز.

المصدر: وكالات