ورطة الانتخابات.. فيفا يتمسك والأوليمبية تهدد بالبطلان واللجنة الخماسية تناور

فى تحدى صارخ للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم أرسلت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الى الفيفا رفضا لإجراء انتخابات مجلس إدارة للجبلاية القادم قبل ٣٠ نوفمبر استنادا إلى قانون الرياضة وتمسك اللجنة الأوليمبية.

رفض الخماسية جاء بعد الدعم اللامتناهي الصادر من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية فى مواجهة خطاب الفيفا الذى تم ارساله مؤخرا بضرورة إجراء الانتخابات قبل ٣٠ نوفمبر وهدد فى خطابه إذا لم يتم تحديد موعد سيتم اتخاذ إجراء صارم.

فيما هددت اللجنة الأوليمبية ببطلان الانتخابات حال إجرائها خلال شهر نوفمبر القادم على أن يتم الطعن عليها وفقا لقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧.

دوت الخليج يستعرض أزمة انتخابات مجلس ادارة الجبلاية والصراع المشتعل بين الفيفا واللجنة الأوليمبية المصرية. فيفا يتوعد

تلقت اللجنة الخماسية المؤقتة، في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مؤخرا خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن تحديد موعد الجمعية العمومية وانتخابات مجلس الإدارة قبل 30 نوفمبر المقبل.

وجاء نص خطاب الفيفا على النحو التالي: قمنا بمراجعة اللجنة الأولمبية الدولية، مع احترام منطقة اختصاصات اللجنة الأولمبية الوطنية فى مصر، فيما يخص الاتحاد المصرى لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بدور اللجنة الأولمبية الوطنية فى تنظيم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصرى، وفقا للقانون المصرى لسنة 2017.

وفى هذا الشأن فإننا يجب أن نكون واضحين بأنه بعد الدراسة والرجوع للجنة الأولمبية الدولية، فإنه لا يوجد ما يشير فى القانون المصرى أو فى اللوائح المعتمدة للجنة المصرية، إلى ما يمنح اللجنة الوطنية الحق فى إعطاء الصلاحية قبل نهاية الموسم الرياضي لاعتماد قائمة تقدم من الاتحاد المصرى لكرة القدم، للأندية التى لها حق المشاركة قانونيا فى الجمعية العمومية.

وأخيرا، نحن نتفهم أن البطولة المصرية لموسم 2019 - 2020 تم استئنافها فى أوائل أغسطس 2020 وسيتم استكمالها والانتهاء منها بنهاية أكتوبر 2020، وأعددنا مطالبة "اللجنة الخماسية"، بأن مهمتها تم تمديدها حتى 30 نوفمبر 2020، من أجل الانتهاء من كل المهام التى كلفوا بها منذ بداية تعيينهم، ونطالبكم بتزويدنا بالموعد النهائى بالخريطة المحدثة متضمنة الخطوات المهمة، مثل تحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة باعتماد تعديلات اللائحة الجديدة للاتحاد وأيضا الجمعية العمومية الطارئة لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة "مجلس إدارة منتخب"، معتمدا على اللائحة الجديدة.

ومن المتوقع من اللجنة الخماسية تحليل الأجواء لإضافة بند انتقالى فى اللائحة الجديدة يتضمن موعدًا محددًا ونهائيًا لإجراء الانتخابات "فى اللوائح والكود الانتخابي"، للجمعية العمومية التى تعقد للانتخابات والتى يجب أن تقام قبل نهاية شهر نوفمبر 2020 على أقصى تقدير.

طبقا لما ورد عاليه، نحذر من أن الفشل فى إتمام تلك المهام سيكون نتيجة لرفع الموضوع للجان المعنية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لاتخاذ خطوات عقابية أخرى.

الأوليمبية تهدد

أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه سيتم تطبيق اللوائح والقوانين على الجميع دون محاباة لأحد على حساب أحد وأن جميع الاتحادات تقع تحت مظلة واحدة ولائحة واحدة بما فيها اتحاد كرة القدم .

وتشهد الفترة الحالية قلقا كبيرا بشأن انتخابات اتحاد الكرة والتى من المقرر إقامتها وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى " فيفا " فى شهر نوفمبر المقبل وهو الأمر الذى يرفضه بشكل قاطع اللجنة الأولمبية والتى ترى أن إقامتها فى شهر نوفمبر 2020 يعنى بطلانها بقوة القانون المصري .

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وأكد حطب إن الفيفا لا يستطيع مخالفة القانون المصري، لأن لوائح وميثاقا أوليمبيا وقانون يحكم الجميع بما فيها فيفا وفي حالة مخالفته لذلك يتم محاسبته.

وأضاف يوجد مخاطبات رسمية بين اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة بشأن الدعوة لعقد الجمعية العمومية وفى حال الدعوة إلى إجراء الانتخابات خلال شهر نوفمبر ستكون باطلة وسيتم حل المجلس وفقا لقانون الرياضة والذى يستلزم تصنيف الهيئات قبل إجراء أى انتخابات. الخماسية تناور

رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، اقتراح "فيرون" مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بالدعوة لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للجبلاية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة للجبلاية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات الجديدة نهاية سبتمبر الجارى لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة.

وأخطر أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة مندوب الفيفا بأن اللائحة تمنع إقامة أى اجتماع للجمعية العمومية إلا بعد انتهاء الموسم الكروى حتى يتم تحديد الأندية التى لها حق الحضور والتصويت واعتمادها من اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، خاصة أن الأندية تحصل على النقاط الـ50 التى تؤهلها لعضوية الجمعية العمومية بعد انتهاء الموسم وليس بمجرد المشاركة كما يردد مندوب الفيفا.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية لمندوب الفيفا أن الأمر لا يتعلق بالمشاركة فقط، لأنه ربما يشارك أى ناد فى مسابقات اتحاد الكرة، وبعد ذلك يتورط فى أى أزمة مثل تفويت المباريات مما يستوجب استبعاده، لذا لا يصح منحه الـ50 نقطة إلا بعد انتهاء الموسم ليتم تسجيله فى الجمعية العمومية ويكون له حق الحضور والتصويت، أما مجرد المشاركة فهو أمر يخالف اللائحة.

اللائحة والتصنيف

وتنص اللائحة على أن الأندية التى تشارك فى دورى القسم الأول وكذلك القسم الثانى لكرة القدم تعتبر أعضاء بصفة تلقائية، وتمنح العضوية أيضا للأندية التى تحصل على 50 نقطة فأكثر عن طريق المشاركة فى الأنشطة الرئيسية للاتحاد المصرى لكرة القدم ويتم التطبيق وفقا للمعايير المنصوص عليها وتمنح النقاط للأندية كل عام عن طريق المدير التنفيذى بعد نهاية كل موسم رياضى وقبل إرسال الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية للأندية كل عام عن طريق المدير التنفيذى بعد نهاية كل موسم رياضى وقبل إرسال الدعوة لحضور الجمعية العمومية.