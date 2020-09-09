بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يبحث عن مدير فني جديد

وأضاف:" من هو المدرب القادر على السيطرة على كوكبة نجوم بيراميدز الذي تم التعاقد معه والمتواجدين في صفوف الفريق، هم اللاعبين رقم واحد في مصر، لابد أن يتم الاستقرار ومعرفة طموحاتهم في الموسم القادم".
وتابع:" هل يريدون ضم مدرب أجنبي من أجل "البرستيج" وتحقيق الطموحات، أم سيتم التعاقد مع مدرب مصري، وفي وقت سابق تم التعاقد مع أكثر من مدرب وجميعهم فشلوا، وهناك فارق 20 نقطة مع الأهلي".
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