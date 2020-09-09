أطاح بالحرس القديم.. منصب مدير العلاقات العامة يثير الجدل داخل لجنة الحكام

قررت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد الاستعانة بخدمات الحكم السابق توني عثمان لتولى منصب مدير العلاقات العامة باللجنة.

وأطاحت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية بحسام الجوهرى، المدير السابق للعلاقات العامة، الذى يعتبر من الحرس القديم داخل اللجنة.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن اختيار توني عثمان مديرا للعلاقات العامة فى لجنة الحكام جاء رغم سابق وقوعه فى خطأ فادح، وقيامه أثناء مراقبة إحدى المباريات التى كان النادى الأهلي طرفا فيها بالتقاط الصور مع لاعبي القلعة الحمراء ومع محمود الخطيب، رئيس النادى، والجلوس معهم على دكة البدلاء، ما أثار غضب الجماهير حينها.

وأضاف أن عدم اختيار حسام الجوهرى لإدارة العلاقات العامة جانبه الصواب من قبل لجنة الحكام، لا سيما وأنه بذل مجهودا كبيرا فى الفترة الماضية ولديه علاقات واسعة مع حكام أوروبا والخارج ويمكن للجنة الاستفادة من خبراته الإدارية الكبيرة.

واعتمدت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تشكيل لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية واللجنة الفنية لإدارة شئون التحكيم حتى نهاية الموسم الجارى.

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كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن الإبقاء على وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام عقب تقديم جمال الغندور استقالته من منصبه.

يذكر أن تشكيل لجنة الحكام الجديد جاء على النحو التالي: وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام، وأيضا رئيسا للجنة الفنية، والدكتور عزب حجاج مديرا للجنة.

وجاءت عضوية لجنة الحكام المعاونة ونظيرتها الفنية على النحو التالي: جمال صدقي ومحمد فاروق وأيمن دجيش وفهيم عمر ومجدى رزق وسيد مراد وحمدى القاضى ومهند دبا.

ويعتبر عميد الحكام أيمن دجيش الوجه الجديد فى اللجنة الرئيسية بالجبلاية، حيث لم يسبق له الانضمام إلى اللجنة، فيما تولى بقية الأعضاء عضوية لجنة الحكام العديد من المرات فى وقت سابق.