١٥٠٠ تيشرت وسيوف وأحذية.. تفاصيل جديدة فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة فى أزمة سرقة كؤوس أمم أفريقيا وإحالتها إلى النيابة العامة.

قال المصدر ذاته إن وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية طلب عدة مرات من على كامل مسؤول المخازن فى مشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر الأوراق الرسمية الخاصة ب ١٥٠٠ تى شيرت أديداس الشركة الراعية السابقة للاتحاد قبل التعاقد مع نظيرتها شركة بوما.

شدد على أن اللجنة التى تم تكليفها من قبل وزارة الرياضة للتفتيش على مقتنيات الجبلاية اكتشفت اختفاء عدد ٢ من السيوف الذهبية أحدها تم الحصول عليه من الكويت وآخر من سلطنة عمان.

أشار إلى أنه بخلاف ٢٤ كأسا منها الكأس الحاصل عليها منتخب مصر عام ٢٠١٠ تم اكتشاف اختفاء أحذية تم الحصول عليها من شركة بوما الراعية للجبلاية من المخازن.

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يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كشف عن قراره الأخير بشأن ملف اختفاء كؤوس اتحاد الكرة وبعض المقتنيات، وذلك بعد اطلاعه على كافة التفاصيل المدونة في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة للتحقيق في الأمر.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لـصدى البلد، إنه قرر تحويل الملف برمته للنيابة العامة، لكشف ملابسات اختفاء مقتنيات الجبلاية وأبرزها كأس افريقيا التي تحتفظ به مصر نتيجة التتويج بـ3 بطولات أمم إفريقيا متتالية أعوام 2006 – 2008 – 2010.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه درس كافة جوانب تقرير اللجنة المشكلة والذي استلمه أمس الأحد، وبناء عليه اتخذ قرار تحويل الأمر للنيابة العامة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة رسمية على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الموضوع، وبعد الإطلاع على التقرير ودراسته، تم حسم الأمر واتخاذ القرار اللازم.