بعد إحراز 101 هدف.. أبوهشيمة يهنئ كريستيانو على طريقته

هنأ رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة، صديقه كريستيانو رونالد بعد احراز الهدف ال 101 مع منتخب البرتغال . ونشر ابو هشيمة صورة تجمعه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر خاصته الاستورى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق : " مبرررروك .. 101 هداف عالمي ومستمر". وصار البرتغالي على بُعد 8 أهداف من معادلة رقم الإيراني علي دائي صاحب أكثر عدد من الأهداف الدولية برصيد 109 أهداف.

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