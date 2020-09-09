نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن: لو عرض عليا منصب مدير المنتخب مرة أخرى سأرفض في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عبر أحمد حسن نجم المنتخب الوطني الأسبق عن ندمه بسبب عمله في منصب مدير المنتخب المصري الأول، في جهاز شوقي غريب.
وأشار أحمد حسن في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أنه لو تكرر هذا الموقف وعرض عليه منصب مدير المنتخب، سوف يرفض.
وأوضح أنه اتخذ القرار الخطأ بقبول منصب مدير للمنتخب بعد الاعتزال، مشيرا إلى أنه يفضل الجوانب الفنية عن الإدارية.
وأكد في ختام حديثه أنه دائما يفضل العمل الفني وليس الإداري، بما يتطابق مع شخصيته.
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