مدرب المنتخب الانجليزي ينتقد موعد مباريات دوري الامم الاوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر مدرب المنتخب الانجليزي جاريث ساوثجيت أنه ما كان يجب على الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا) إقامة مباريات في دوري الامم الاوروبية، خلال فترة استعدادات الاندية للموسم الجديد وقبل ايام قليلة من انطلاق بعض الدوريات الكبرى.

وجاء حديث ساوثجيت عقب تعادل منتخب الاسود الثلاثة سلبا مع مضيفته الدنمارك الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للمستوى الاول.

وتعرّضت كتيبة ساوثجيت لنكسة بعد أن اضطر لاستبعاد لاعب وسط مانشستر سيتي فيل فودين ومهاجم مانشستر يونايتد ماسون جرينوود بسبب خرقهما قوانين البروتوكول الصحي لفيروس كورونا المستجد حيث لم يسافرا من ايسلندا إلى الدنمارك، بعد أن ذكرت تقارير صحافية ايسلندية أن الثنائي التقى بفتاتين محليتين خلال فترة وجودهما في ايسلندا، حيث خاض كل من فويدن (20 عاما) وجرينوود (18 عاما) مباراته الدولية الأولى (فازت انجلترا 1-صفر السبت).

ومع غياب اللاعبَين، تقلّصت الخيارات امام ساوثجيت الذي لجأ الى خطة 3-4-3 التي لم تسفر عن فعالية لثلاثي خط المقدمة رحيم سترلينج، هاري كاين وجادون سانشو.

إلا أن ساوثجيت (50 عاما) اعتبر أن النقص في اللياقة البدنية لعدم خوض اللاعبين مباريات مع انديتهم بسبب انطلاق الدوري نهاية الاسبوع الحالي، كان سببا في الفوارق الواضحة بين أداء انجلترا الهجومي والفعال خلال تصفيات كأس أوروبا 2020 قبل فترة فيروس كورونا المستجد والعقم التهديفي الآن.

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وقال "حال اللاعبين البدنية كانت عاملا مهما. ما كان يجب أن نلعب. الامر لا يناسب الاندية ولا حتى المنافسات الدولية".

وتابع "أنا راض عمّا قدمه اللاعبون المتواجدون هنا. حصدنا اربع نقاط، الجميع كان يتمنى ان تكون ست نقاط، ولكن مصيرنا في يدنا في المباريات في ويمبلي" اكتوبر المقبل.

وتصدرت بلجيكا مجموعتها بست نقاط من مباراتين بعد فوزها 5-1 على ايسلندا بعد اول على الدنمارك السبت، فيما تحتل انجلترا المركز الثاني برصيد اربع نقاط امام الدنمارك بنقطة واحدة فيما بقيت ايسلندا خالية الوفاض.

وفي سياق آخر، اعتبر ساوثجيت ان على فودين وجرينوود، اللذين برزا بشكل لافت مع فريقيهما في الموسم الفائت، ان يعملا جاهدا لاستعادة ثقته قبل ان يستدعيهما الى المنتخب الوطني مجددا.

وقال في هذا الصدد "يعرفان ان ما حصل غير مقبول، عليهما ان يفهما ما يتوقعه الناس منهما عندما يلعبان لانجلترا".

وأردف "علينا ان نبني الثقة ولكن علينا مساعدة للاعبين الشباب للوقوف على أقدامهم مرة أخرى".