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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي النصر السعودي، يستهدف التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نادي النصر يستهدفون التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز، لاعب النادي البافاري.
مارتينيز ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ خلال الموسم المقبل، وكشف عن نيته في تغيير الوجهة خلال الفترة القادمة.
وأضافت الصحيفة الألمانية الشهيرة، أن نادي النصر يواجه منافسة مع ناديي أتليتيك بلباو الإسباني وفيورنتينا الإيطالي.
وأعلن مارتينيز، أنه سيرحل رسمياً عن النادي البافاري خلال الفترة الحالية، بعد أن قضى 8 سنوات بألوان الفريق.
وخاض مارتينيز 488 مباراة مع البايرن، سجل خلالها 38 هدفاً وصنع 15 هدفاً.
وكان نادي النصر قد أعلن مؤخراً، التعاقد مع اللاعب البرازيلي بيتي مارتينيز.
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