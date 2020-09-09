الرياضة

تعرف على المواعيد الجديدة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المواعيد الجديدة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية مغربية، عن المواعيد الجديدة للدور نصف النهائي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

وكان من المقرر أن تقام مباريات الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري، بينما ستقام مباراتي الإياب يومي 2 و3 أكتوبر المقبل.

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وبحسب موقع "Le360" المغربي، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سيعلن يوم الخميس القادم المواعيد الجديدة لنصف النهائي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا أو الكونفيدرالية.

ومن المتوقع أن يحدد الاتحاد الإفريقي يومي 16 و17 أكتوبر المقبلين موعدا لإقامة مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يقام الإياب يومي 23 و24 من الشهر ذاته ، بينما ستقام المباراة النهائية في اليوم الأخير من أكتوبر.

ومن المقرر أن يلتقي الرجاء المغربي مع الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأول، كما يواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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