بصورة له.. عصام الحضري لجمهوره: لن تعرف إلى أي درجة أنت قوي.. شاهد

شارك عصام الحضرى نجم منتخب مصر سابقا ، جمهوره بـ صورة له وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلق الحضرى على الصورة قائلا " ‏إنّك لن تعرف الى أي درجة أنت قوي، حتى تكون القوّة هي خيارك الوحيد ".

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عصام الحضري: لاعبو الأهلى صعبوا مباراة الحرس على أنفسهم

وأكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن فريق الأهلي صعب مواجهة حرس الحدود التي أقيمت اليوم في الدوري المصري الممتاز على نفسه بسبب التراخي وعدم التركيز.

وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "الأهلي "يؤدي" في المباريات السابقة، لكنه ليس الأهلي الذي تعودنا عليه، واللاعبون صعبوا مباراة اليوم علي أنفسهم".

وأضاف: "عدم التركيز حتي النهاية كلَّف حرس الحدود خسارة الثلاث نقاط في مباراة اليوم، لكن الفريق قدَّم مباراة جيدة في المجمل".