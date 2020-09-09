بعد أحداث الأهلي والاتحاد.. 20 فردا لحضور مباريات السلة.. شاهد

قرر اتحاد كرة السلة السماح بدخول ٢٠ فردًا فقط فى المباريات المتبقية هذا الموسم على أن العدد المسموح به من مجلس الإدارة والإدارة الرياضية والنشاط الرياضى .

وطلب اتحاد السلة من كل ناد إعداد كشف يتضمن الاسم والصفة لكل فرد.

وجاء قرار اتحاد السلة بعد أحداث مباراة الإتحاد والأهلى أمس التى انتهت لصالح زعيم الثغر ٧١/٦٨ .