الرياضة

بعد أحداث الأهلي والاتحاد.. 20 فردا لحضور مباريات السلة.. شاهد

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قرر اتحاد كرة السلة السماح بدخول  ٢٠ فردًا فقط فى المباريات المتبقية هذا الموسم على أن العدد المسموح به من مجلس الإدارة والإدارة الرياضية والنشاط الرياضى .

وطلب اتحاد السلة من كل ناد إعداد كشف يتضمن الاسم والصفة لكل فرد. 

وجاء قرار اتحاد السلة بعد أحداث مباراة الإتحاد والأهلى أمس التى انتهت لصالح زعيم الثغر ٧١/٦٨ .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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