الرياضة

هتك عرض 3 فتيات.. رئيس اتحاد الاسكواش: معرفش حاجة عن واقعة المدرب المتحرش

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أكد عاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش انه لا يعرف أي شئ عن واقعة احالة مدرب اسكواش بأحد النوادي الرياضية للنيابة لهتكه عرض ثلاث فتيات بالقوة والتهديد .
وأضاف عاصم فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" أنه يملك أكثر من 1200 مدرب مقيدين باتحاد الاسكواش و لم يتحدث معه احد عن هذا الأمر إطلاقا .
وأوضح عاصم انه لم يسمع عن الواقعة حتى الآن، كما أن اتحاد الاسكواش لم يتلق أي شكوى رسمية او اي اخطارا من جهة تحيط بهذه الواقعة لذا لا يستطيع التعليق عنها.

وكشف عاصم أنه لم ير حتى الأخبار المنشورة بخصوص تلك الواقعة فى الجرائد والمواقع الالكترونية قائلا:"انا حتى معنديش فيس بوك علشان اعرف لو فى حاجة علي السوشيال ميديا .

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة مدرب اسكواش بأحد النوادي الرياضية للتحقيق؛ لهتكه عرض ثلاث فتيات بالقوة والتهديد؛ بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن وهن لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

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