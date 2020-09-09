بايرن ميونخ يودع بيريسيتش بعد فشل ضمه من إنتر

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، رحيل الكرواتي إيفان بيريسيتش عن الفريق بصفة رسمية بعد نهاية فترة إعارته للفريق.

ووجه بايرن ميونخ الشكر لبيريسيتش معلنًا انتهاء رحلته مع الفريق لعدم تفعيل بند الشراء في عقده مع ناديه إنتر الإيطالي، ليعود للانضمام للنيراتزوري بعد موسم قضاه معارًا مع الفريق الألماني.

ولعب بيريسيتش الموسم الماضي معارًا لصفوف بايرن ميونخ، وساهم معهم في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وطلب بايرن ميونخ تقليل قيمة شراء عقد بيريسيتش لـ 12 مليون يورو، لكن نادي إنتر رفض الأمر وأصر على الحصول على مبلغ 15 مليون يورو، لتفشل الصفقة.