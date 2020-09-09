وكانت أنباء ترددت عن إبعاد بيبيك عن إدارة المباريات في السعودية بسبب أخطائه الكارثية في مباراة فريقي النصر والاتحاد الجولة الماضية في بطولة الدور، واتهامه بالرشوى.
ويعاون بيبيك كل من جوران باتاكي وداليبور ديورفيتش، ومحمد البريدي حكمًا رابعًا، وفاسكو سانتوس حكما للفيديو، وعادل شراحيلي مساعد لحكم الفيديو.
وسبق لبيبيك إدارة مباراة القمة الشهر الماضي بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف، وشهدت اعتراضًا على قراراته من قبل الجانب الأهلاوي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد أنباء الإطاحة به.. حكم مباراة القمة يدير مباراة جديدة في الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.