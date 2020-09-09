الرياضة

بعد أنباء الإطاحة به.. حكم مباراة القمة يدير مباراة جديدة في الدوري السعودي

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عينت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الحكم الكرواتي إيفان بيبيك لإدارة مباراة فريقي الحزم والوحدة بالجولة الـ 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير .

وكانت أنباء ترددت عن إبعاد بيبيك عن إدارة المباريات في بسبب أخطائه الكارثية في مباراة فريقي النصر والاتحاد الجولة الماضية في بطولة الدور، واتهامه بالرشوى.

ويعاون بيبيك كل من جوران باتاكي وداليبور ديورفيتش، ومحمد البريدي حكمًا رابعًا، وفاسكو سانتوس حكما للفيديو، وعادل شراحيلي مساعد لحكم الفيديو.

وسبق لبيبيك إدارة مباراة القمة الشهر الماضي بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف، وشهدت اعتراضًا على قراراته من قبل الجانب الأهلاوي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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