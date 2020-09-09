نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع الهولندي فينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأمر كومان بسرعة التفاوض مع مواطنه بعد رحيل إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، بالإضافة إلى إقتراب رحيل آرتورو فيدال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة " سبورت " أن ليفربول قد طلب الحصول على 17 مليون يورو من أجل السماح لللاعب الهولندي بالذهاب إلى الكامب نو خلال الصيف الحالي.

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وأشارت الصحيفة أن فينادلوم قد عاد إلى إنجلترا بعد الفترة الدولية رفقة الطواحين، ومن المنتظر أن يضغط على إدارة ليفربول للرحيل إلى برشلونة.

ومن جهته يعد المبلغ المطلوب من إدارة الريدز مبالغ فية لدي برشلونة خاصة في ظل الموقف التعاقدي للاعب في أنفيلد.

يذكر أن فينالدوم قد حقق لقب بطولة الدوري الانجليزي رفقة ليفربول، بعد أن حقق من النادي بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية تحت قيادة الألماني يورغن كلوب.