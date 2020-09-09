نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الترجي التونسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، حقيقة مفاوضات الأهلي مع النجم الليبي حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي لضمه في الميركاتو الصيفي.
وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" حمدو الهوني قام بتجديد عقده مع الترجي، وحال رغبة أي نادٍ في شراء عقده، سيتم التفاوض رسميا مع ناديه".
واضاف:" الهوني لاعب رائع وواعد للغاية وخطف أنظار الجميع، ويلعب دوليا، مع منتخب ليبيا".
وواصل:" بيراميدز أيضا تفاوض مع الهوني، ولكن اللاعب فضل التجديد مع نادي الترجي التونسي، حيث سيحصل على مليون و 300 ألف دولار سنويا، وهذه معلومة مؤكدة بنسبة 99%، وبالتالي الأهلي والزمالك لن يستطيعوا التفاوض مع اللاعب".
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