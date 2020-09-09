الرياضة

خيخون الاسباني علي ردار المستثمر العربي مبخوت حمد المري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيخون الاسباني علي ردار المستثمر العربي مبخوت حمد المري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

قرر رجل الأعمال مبخوت حمد المري الدخول في مفاوضات لشراء نادي خيخون الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية بالدوري الاسباني، بعد نجاح تجربة المستشار تركي آل الشيخ مع نادي ألميريا الذي يلعب في نفس الدرجة.

 

قام مبخوت حمد المري بعمل دراسة جدوى ووضع أسس ومعايير معينة للتفاوض علي شراء النادي في صفقة لن تتجاوز ال 50 مليون يورو،  حتي يكون الفريق قادر علي المنافسة في الموسم الجديد للصعود لدوري الدرجة الممتازة ليجا.

Advertisements

 

جدير بالذكر أن مبخوت حمد المري يعد واحدا من الأصدقاء المقربين من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث سيكون لميسي بعض اللمسات على عملية التفاوض بين المري والإدارة الحالية لنادي خيخون.

 

نادي سبورتنج خيخون الإسباني، نادي كرة قدم  إسباني ينتمي لمدينة خيخون منطقة أستورياس شمال غرب إسبانيا، حيث تأسس عام 1905، كما يمتلك ملعب المولينيون وسعته تصل ل 30 ألف متفرج.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خيخون الاسباني علي ردار المستثمر العربي مبخوت حمد المري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا