نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيخون الاسباني علي ردار المستثمر العربي مبخوت حمد المري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر رجل الأعمال مبخوت حمد المري الدخول في مفاوضات لشراء نادي خيخون الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية بالدوري الاسباني، بعد نجاح تجربة المستشار تركي آل الشيخ مع نادي ألميريا الذي يلعب في نفس الدرجة.

قام مبخوت حمد المري بعمل دراسة جدوى ووضع أسس ومعايير معينة للتفاوض علي شراء النادي في صفقة لن تتجاوز ال 50 مليون يورو، حتي يكون الفريق قادر علي المنافسة في الموسم الجديد للصعود لدوري الدرجة الممتازة ليجا.

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جدير بالذكر أن مبخوت حمد المري يعد واحدا من الأصدقاء المقربين من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث سيكون لميسي بعض اللمسات على عملية التفاوض بين المري والإدارة الحالية لنادي خيخون.

نادي سبورتنج خيخون الإسباني، نادي كرة قدم إسباني ينتمي لمدينة خيخون منطقة أستورياس شمال غرب إسبانيا، حيث تأسس عام 1905، كما يمتلك ملعب المولينيون وسعته تصل ل 30 ألف متفرج.