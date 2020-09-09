تغريم ليدز 20 ألف جنيه إسترليني بسبب احتفالات الصعود للدوري الإنجليزي

وقع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم غرامة على فريق ليدز يونايتد، بسبب احتفالات الفريق الأول بعد نجاحه في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.
وحسب ما ذكرته شبكة "سكاي" سبورتس اليوم الأربعاء، قرر الاتحاد الإنجليزي معاقبة ليدز يونايتد بتغريمه ماليًا بقيمة 20 ألف جنيه استرليني.
وسبق وأدان الاتحاد الإنجليزي، ليدز يونايتد، بخرق قاعدة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم E20 بعد مباراته ضد ديربي كاونتي إف سي في 19 يوليو 2020.
كما حسم نادي ليدز يونايتد موقفه من إمكانية التعاقد مع لاعب فريق برشلونة، رافينيا، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
وارتبط اللاعب الإسباني بخطوة الرحيل عن النادي الكتالوني، هذا الصيف.
وقضى رافينيا الموسم الماضي على سبيل الإعارة، في صفوف سيلتا فيجو.
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