الرياضة

تغريم ليدز 20 ألف جنيه إسترليني بسبب احتفالات الصعود للدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وقع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم غرامة على فريق ليدز يونايتد، بسبب احتفالات الفريق الأول بعد نجاحه في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز. 

وحسب ما ذكرته شبكة "سكاي" سبورتس اليوم الأربعاء، قرر الاتحاد الإنجليزي معاقبة ليدز يونايتد بتغريمه ماليًا بقيمة 20 ألف جنيه استرليني.

وسبق وأدان الاتحاد الإنجليزي، ليدز يونايتد، بخرق قاعدة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم E20 بعد مباراته ضد ديربي كاونتي إف سي في 19 يوليو 2020.

Advertisements

كما حسم نادي ليدز يونايتد موقفه من إمكانية التعاقد مع لاعب فريق برشلونة، رافينيا، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وارتبط اللاعب الإسباني بخطوة الرحيل عن النادي الكتالوني، هذا الصيف.

وقضى رافينيا الموسم الماضي على سبيل الإعارة، في صفوف سيلتا فيجو.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تغريم ليدز 20 ألف جنيه إسترليني بسبب احتفالات الصعود للدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا